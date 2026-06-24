「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。コロナ禍をきっかけに、私たちの働き方は大きく変わりました。「自宅でのリモートワーク」が一般的な選択肢として定着した後、昨今ではオフィス出社へと回帰する動きも見られます。