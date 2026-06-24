24日午前8時19分、気象庁は鹿児島県薩摩地方に「線状降水帯直前予測」の速報を発表しました。 薩摩地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。 「線状降水帯」にならなくても、災害につながるような非常に激しい雨が降ることが予想されています。 気象庁は「線状降水帯が発生してから屋外へ避難するのは危険」として、この段階で、速やかに適切な防災行動をとってほしいとしています。 ・ ・