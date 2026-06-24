レベル４大雨危険警報が、薩摩川内市、姶良市に発表されました。 レベル３大雨警報が、さつま町に発表されました。 薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、さつま町に発表されているレベル４土砂災害危険警報は、継続中です。 いちき串木野市に発表されているレベル４大雨危険警報は、継続中です。 霧島市に発表されているレベル３大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・