レベル４土砂災害危険警報が、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、さつま町に発表されました。 レベル４大雨危険警報が、いちき串木野市に発表されました。 薩摩川内市、霧島市に発表されているレベル３大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・