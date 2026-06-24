西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（蠍座・射手座） 蠍座 一度心を決めたらどこまでも信じ抜く不屈の精神で難局を越える愛と直感の人 二分類 女性星座 三分類 不動宮 四分類 水のエレメント ・守護星 冥王星 ・象徴する体の部位 生殖器、子宮、泌尿器系 ・象徴するフレーズ I desire 「私は欲する」 キーワード 寡黙で慎重/強い意志/粘り強さ/洞察力/真面目