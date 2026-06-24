「老化する」ってどういうこと? 古い細胞がたまって体の働きを邪魔する 体の中では毎日、古い細胞と新しい細胞が入れ替わりながら、生命の活動を支えています。古い細胞は体外に捨てられるしくみになっていますが、赤ちゃんのときから何十年と繰り返すうちに、働きがだんだん衰え、古い細胞が体内にたまっていきます。これが、老化の原因の1つです。たまった老化細胞は、組織を傷つけたり臓器の働きを邪魔して、シワやたるみな