日本経済復活のカギ？！年間消費量の100年分の埋蔵量が日本にある眠れる海洋資源「メタンハイドレート」とは？ 実は日本には多くの金や銀が眠っている！？ 廃棄されたスマホや家電は実は宝の山 近年よく耳にする、レアメタルやレアアースという言葉。レアメタルは特定の鉱物を指すのではなく、レア（希少）な金属という意味で、計31種類あります。レアアースは、そのうちの17種類ある元素（希土類）の総称