日銀主な意見中立金利2%程度、数カ月に1度の利上げ検討 日銀主な意見（6月15日-16日開催分） 可能な限り早く中立金利に近づけていく必要がある 中立金利は2%程度、数カ月に1度のペースで利上げ検討を 経済物価見通し通り推移なら利上げ進めていく 政府関係者「日銀が説明責任を果たすことは極めて重要」