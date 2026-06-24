元日本代表ＭＦ本田圭佑氏が２４日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当している中、インスタグラムに「写真で一言。」とだけ記し、口を結んだ表情の１枚を載せた本田。投稿から約１２時間で７００件以上のコメントが寄せられ、「え、もう試合始まってんの？」「え？スウェーデン戦、会社行くん？」「解説ですか？え、ラインズマンやなくて？」「俊さんキッカー譲って