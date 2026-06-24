アイドルグループ・乃木坂46の長嶋凛桜（19）が、足のケガのため、24日と25日に横浜アリーナで開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演を休演することが24日、グループ公式サイトで発表された。【写真】6期生・長嶋凛桜、撮り下ろし写真＆プロフィール全文公式サイトでは、「6月24日・25日に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させ