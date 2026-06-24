気象台は、24日午前9時02分に、レベル４大雨危険警報をさつま町に発表しました。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２大雨注意報■阿久根市●レベル２大雨注意報■出水市●レベル２大雨注意報■薩摩川内市●レベル４大雨危険警報■薩摩川内市甑島●レベル２大雨注意報■日置市●レベル３大雨警報【発表】■曽於市●レベル２大雨注意報■霧島市●レベル