気象台は、24日午前9時02分に、レベル３大雨警報を都城市に発表しました。南部山沿いでは、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■宮崎市●レベル２大雨注意報【発表】■都城市●レベル３大雨警報【発表】■延岡市●レベル２大雨注意報■小林市●レベル２大雨注意報■日向市●レベル２大雨注意報■えびの市●レベル２大雨注意報■高原町●レベル２大雨注意報【発表】■国富町●レベル２大雨注意