若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。6月23日（火）に放送された同番組では、心理テストで番組史上初の事態が起きてしまう場面があった。【映像】木梨憲武が明かした“普段見ているテレビ番組”ゲストは、前回に続いてとんねるずの木梨憲武。実は月一で必ず会うほど仲良しな若槻とトークが盛り上がりすぎたため、前回は1問しか心理テ