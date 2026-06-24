Genki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」と「元気寿司」は、2026年6月23日から「まぐろ・サーモンフェア」を開催しています。まぐろもサーモンも楽しめる充実ラインアップ定番人気の「まぐろ」と「サーモン」を中心に、さまざまな海の味覚を楽しめるメニューが多数揃っています。・南まぐろ中とろ程よい脂のりを堪能できる一皿です。価格は165円。・まぐろ三昧南まぐろ中とろ・上びんちょう・大切りま