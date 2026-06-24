23日夕方、秋田市寺内神屋敷の道路でクマが目撃されました。秋田臨港警察署の調べによりますと23日午後6時半ごろ、秋田市寺内神屋敷の道路にクマ1頭がいるのを、建物の中にいた秋田市の70代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは1メートルほどで、付近には寺内小学校や国道7号が通っている地域です。