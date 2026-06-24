ソフトバンクグループが反発。前日は１０％あまりの急落で２５日移動平均線を下放れたが、きょうは押し目買いがやや優勢に。前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が大幅続落、特に半導体関連への売りが顕著となった。ナスダック市場に上場する同社傘下の半導体ＩＰ大手アーム・ホールディングス＜ARM＞も１０％を超える下落を余儀なくされた。これを受けて改めてソフトバンクＧに