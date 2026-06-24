心疾患は、心臓の血管や筋肉、拍動のリズムなどに異常が起こる病気の総称です。代表的なものには狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、不整脈や心不全などがあり、症状や必要な支援は病状によって異なります。 心疾患のある方を介護する際は日常生活のなかで息切れや胸の痛み、むくみや強い疲労感などの変化に気付き、無理のない生活を支えることが大切です。 また服薬や通院を継続しながら、主治医や訪問看護、介護サー