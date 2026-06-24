24日の未明、山形市内の畑から玉ねぎを盗んだとして、63歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形県山形市小白川町に住む無職の63歳の男です。警察によりますと、男は24日の午前1時半ごろ、山形市あさひ町の畑で、玉ねぎ20個、時価にして800円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察官が男の犯行をその場で確認し、午前1時56分に現行犯逮捕しました。 犯行の状況や逮捕に至った詳しいいきさつ