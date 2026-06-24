24日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比200ポイント高の3万6380ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6252.47ポイントに対しては127.53ポイント高。 株探ニュース