2026年6月24日、北海道富良野市のゴルフ場でクマ1頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、富良野市信濃沢の「空知川ラベンダーの森ゴルフコース」です。24日午前6時20分ごろ、ラウンド中の男性から「クマ1頭が森の中にいた。目を離したら立ち去った」と警察に通報がありました。警察によりますと、男性は約50メートル離れた森の中で体長1メートルほどのクマ1頭を目撃したということです。警察が現場を