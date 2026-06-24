シンガポール華字メディアの聯合早報は21日、かつて中国の就職市場でもてはやされた「海帰（留学帰国組）」の魅力が失われつつあると報じた。中国教育部留学服務センターの最新データによると、昨年の中国人留学帰国者数は53万5600人に達した。帰国して就職活動を行う新卒留学生は前年より12％増加し、この8年で最高となったという。中国では近年、留学生の帰国傾向が継続している。経済学者の葉暁陽（イエ・シアオヤン）氏は「中