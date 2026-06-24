アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」が、7月5日(日)夜11:15より全国フジテレビ系にて放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌に決定した。 あわせて、本楽曲が 7月1日(水)に各音楽配信サービスにて配信リリースされることも発表となった。 【PV】TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』メインPV TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリー