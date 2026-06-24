◇ア・リーグブルージェイズ7−9アストロズ（2026年6月23日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、6-9の延長11回一死二塁（タイブレーク）で左前適時打を放つなど、3安打3打点、2四球とフル回転した。だがチームは7-9で敗れた。これで連勝は2で止まり借金は再び1となった。背番号7の存在感は抜群だった。2四球などで迎えた2-4の7