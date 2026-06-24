24日未明、群馬県のJR高崎駅近くの駐車場で成人とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後死亡が確認されました。警察は、殺人事件とみて捜査しています。警察によりますと午前3時ごろ、高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で「知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報がありました。その後、目撃した近くの住民から「10代から20代の女性が駐車場で倒れている」との通報もあり、警察官が現場に駆けつけると女性が