ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夏グッズ・ネッククーラーの捨て方を指南した。【今日のごみトリビア】として「ネッククーラーが壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」と呼びかけた。そして、「PCMタイプは水で洗い流したりすると温度で固まってしまうらしく、配管が詰まる原因になります」と説明し、「手につい