全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムジャパンホールディングスは、新規事業としてスーパーマーケット型クレーンゲーム「クレーンマート」(愛称：クレマ)の運営を開始する。本事業は、同社子会社であるネクストプレイズが運営を担い、2026年6月20日(土)に、大阪湾岸エリア初出店となる1号店「クレーンマート大阪泉佐野店」をオープン。「買い物×娯楽」という新たな価値を地域の人々に提供していくという。1. 新規事