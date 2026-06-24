全日本学生遊技連盟(学遊連)は、18歳以上を中心とした若年層向けのイベント企画「謎解きは遊技のあとで2026」のキャンペーンページを2026年6月22日(月)より公開した。■「謎解きは遊技のあとで」について「謎解きは遊技のあとで」は、全国のホールに提出されたポスターから簡単に参加できる謎解きイベント。2025年は延べ7,800人以上が参加し、毎月1,000人を超える応募が集まった。「謎解きは遊技のあとで2026」は、7月1日(水)から9