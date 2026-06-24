セイコーウオッチは、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手のブランドアンバサダー就任10周年を記念したイベント「SHO-ism Seiko | Shohei Ohtani - 10 Years Journey」を、東京と大阪の2会場で開催する。同イベントは、大谷選手のセイコーブランドアンバサダー就任10周年を記念して開催されるもの。大谷選手とセイコーが歩んできた10年間の軌跡を振り返るとともに、大谷選手の「時」に対する信念をテーマにした展示を行う