「芸人だからダメってことはない」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、オードリー・若林正恭の直木賞ノミネートに賛辞を送った――。マヂカルラブリー(左から野田クリスタル、村上)○お笑い芸人の快挙で“とどめの一発”なるか第175回直木三十五賞の候補作が発表され、若林の初小説『青天(あおてん)』がノミネート。11日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00