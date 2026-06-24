【アップデート（バージョン 1.2）】 6月24日 配信 モスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用2Dシューティング「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION(ライデンファイターズ リミックスコレクション)」において、アップデート（バージョン 1.2）を6月24日に配信する。 本アップデートでは、ゲーム開始