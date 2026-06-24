米データ会社が指摘「呪いがかかっている」ドジャースの「2番打者」の不振が、ファンの間で話題となっている。米データ会社が公開した「呪い」を思わせるような成績を受け、日米のファンからは大谷翔平投手を2番に配置する案も浮上している。米データ会社「StatMuse Baseball」が運営するX（旧ツイッター）アカウント「DodgersMuse」は、21日（日本時間22日）にデータを投稿。「もうここまでくると、ドジャースの2番打者には呪