何とかしてゴミ箱の蓋を開けたい猫さん。なかなか開けられず悪戦苦闘していたところ、飼い主さんも思わず笑ってしまう行動をしたそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.8万再生を突破。800件を超えるいいねを集めるなど、大きな注目を集めています。 【動画：『ゴミ箱が開くことに気づいた猫』を見ていると…『まさかの展開』】 ここちゃんvsゴミ箱 TikTokアカウント「ここ」に登場したのは、ミヌエット