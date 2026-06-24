飼い主さんの服の中で遊ぶ猫ちゃんの光景が、再生回数26万回を超えて癒やしと笑いを届けています。服の中で遊んでいた猫ちゃんを見かけた飼い主さんが、袖口の近くにいた猫ちゃんの顔を出してあげたところ…予想外の展開を迎えることに。思わず『衝撃の表情』を浮かべてしまう猫ちゃんの姿には、「めちゃくちゃ可愛い」「怒り方可愛すぎるｗ」と、笑いが起こることとなりました。 【動画：『服の中に入って遊んでいた猫』→顔を