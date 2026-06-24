玉野警察署 24日午前6時30分ごろ、岡山県玉野市玉でタクシーが住宅に衝突し、運転手の男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。重体とみられています。警察によると、タクシーに客は乗っておらず、運転手以外にけが人はいないということです。