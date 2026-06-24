24日、鹿児島県薩摩地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。土砂災害、河川の氾濫に厳重に警戒してください。鹿児島県薩摩地方「線状降水帯」発生中24日8時40分、鹿児島県に「気象防災速報(線状降水帯発生)」が発表されました。鹿児島県薩摩地方では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発