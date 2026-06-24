スタメン出場なしでの決断も「世界のトップレベルで活躍できると信じている」J1水戸ホーリーホックは6月23日、MF安藤晃希がベルギーのロイヤル・アントワープFCへ完全移籍することを正式発表した。東京都出身で現在18歳の安藤は、流通経済大学付属柏高を経て今季水戸に加入し、プロキャリアをスタートさせた。2026特別シーズンのJ1百年構想リーグでは、スタメン出場こそなかったものの8試合に出場して2得点をマーク。限られた