『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、ミニオンズとモンスターたちの大騒動を捉えた本ポスタービジュアル、ピンクバニーとフィリップスにフォーカスした「特別モンスタービジュアル」が解禁された。【写真】ピンクバニーとフィリップスにフォーカス！映画『ミニオンズ＆モンスターズ』特別モンスタービジュアル2種全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター