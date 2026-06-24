阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神の３、４番を打つ森下翔太と佐藤輝明の打順の入れ替えを推奨した。「森下が４番にはまると佐藤の３冠を取れる確率が上がる。８５年に（バースが３冠王になり）優勝したときの僕のような役割の。しんどいけど、そういう野球を経験することによって一回り大きくなる気がする。佐藤の前を打つより、後を打ったときの方が絶対に森下は成長す