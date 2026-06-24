◆米大リーグメッツ―カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指してマウンドに上がった。先頭のクローアームストロングには３球連続直球で空振り三振。２番ブレグマンにも直球で推して一邪飛。ブッシュにはフルカウントまで粘られたが、直球で空振り三振。３者凡退で立ち上がった。直球は最高で９８・５マイル（約１５８・５キロ