【ダラス（米テキサス州）２３日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】日本代表の森保一監督、選手らは２３日夕方、ベース合宿地のナッシュビルからチャーター機で移動し、第３戦・スウェーデン戦（現地時間２５日、日本時間２６日）が行われるダラスのチーム宿舎に到着した。横断幕を掲げた日本のファン・サポーターや地元の人たち約５０人が見守る中、「あさっても勝ちましょう」と声を掛けられ、監督、選手たちは手を振るな