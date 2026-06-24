人気YouTubeグループ「フォーエイト48」が23日、結成7周年を迎えた節目の日に活動を終了した。最後の動画では、メンバーが思い出の地を巡りながら7年間の歩みを振り返り、ファンへの感謝を語った。フォーエイト48は2019年に結成された男女混合グループ。ドッキリやダンス、音楽活動などで小中学生を中心に人気を集め、登録者数はピーク時に200万人を突破。2022年には音楽活動を本格化し、メジャーデビューも果たした。若者の支