俳優の鈴木亮平（43）が24日、自身のXを更新。主演を務めるNetflix映画「シティーハンター2」のボランティア、エキストラ募集を呼びかける異例の投稿を行った。エキストラ募集サイト「トループ」公式Xが「Netflix映画『シティーハンター2』ボランティアエキストラさん大募集！！」と告知。鈴木はこの投稿を引用し、「新宿にて、シリーズ最大規模の撮影を行います。お力をお貸しいただける方を募集しております。ご無理のな