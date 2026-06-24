「線状降水帯発生」の速報が鹿児島県薩摩地方に発表されました。この地域では、線状降水帯によって同じ場所で非常に激しい雨が降り続き、災害の発生する危険が急激に高まっています。気象庁は、▼自治体からの避難情報に従うとともに、▼避難情報が出ていなくても、少しでも危険を感じた場合には安全な場所へ避難してほしいとしています。今から自治体の定めた避難場所などを目指すことは、かえって危険な場合もあります。外に出て