他人のクレジットカードでビール券など200万円以上を購入したとして男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者2人の様子鈴木雄一郎容疑者（39）と高橋侑吾容疑者（33）は去年、仲間と共謀し、他人名義のクレジットカードを使って都内のギフトショップなどでビール券など200万円分以上を購入した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者らはSNSや人づてで借金している人を探し、「クレジットカード