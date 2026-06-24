東京・北区の小学校の火事を受けて、区は保護者会を開き、7月から学年ごとに周辺の学校に分散登校してもらう方針を説明しました。【映像】北区の会見の様子倉林巧教育振興部長「現校舎は解体をして新しく建て直すことを考えています」「これから設計を始めてまいりますので5年ぐらいかかるんですね」19日、北区滝野川の小学校で発生した火事で4階の音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、児童ら11人がけがをしました。き