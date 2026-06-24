◆「日本のサポーターが世界中にいる」W杯でも起きる日本ブームワールドカップ（W杯）サッカーで日本がオランダと引き分けた6月14日、オランダ・アムステルダムの知人からメールが来た。「日本の強さは本物だ。オランダが勝てなくて残念だが、日本チームを誇りに思う」空手が好きでアムステルダムの道場に通っていた彼は、15年前、アポなしで日本の空手道場の門をたたいた。稽古に打ち込む一方でアニメやゲームなど日本の若者文化