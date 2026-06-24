わんこのお世話をしたいベビーは、用意したごはんを1粒ずつ手に持って…！？愛に溢れた尊すぎるふたりの世界がSNSで反響を呼んでいます。思わず頬が緩んでしまう投稿には「かわいい♡」の声が寄せられています。 【動画：赤ちゃん『大型犬のお世話をしたい』→自分でごはんを用意して、1粒ずつ手に持って…優しさに溢れた『素敵すぎる光景』】 わんこのお世話をしたい赤ちゃん TikTokアカウント「babymala20240