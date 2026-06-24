X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく気付くのが遅かったわんこの姿。思わず笑ってしまう表情は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、「ピタッと止まったｗ」「可愛すぎますw」「尻尾ふりふりだったのに…！」などのコメントの他、2万5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ウキウキで診察台に乗る犬→『ここは病院だ』と気付いた瞬間に…あまりにもわかりやすい『絶望する光景』】