レアル・マドリードが、アーセナルに所属するエクアドル代表DFピエロ・インカピエの獲得に興味を持っているようだ。『ESPN』が伝えた。新シーズンからジョゼ・モウリーニョ監督が復任するレアルは今夏に大型補強を敢行。スペイン代表DFマルク・ククレジャ、フランス代表DFイブラヒム・コナテ、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバをすでに獲得している。そのなかで、モウリーニョ監督はサイドバックでもプレイ可能な左利きのセンタ