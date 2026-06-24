ハミルトンは、機械式手巻きモデル『カーキ フィールド メカ パワーリザーブ』に、新たにグリーンとブルーのダイヤルを追加することを発表した。 （関連：【画像】ブレスレットやNATOストラップとの組み合わせで、用途に応じたスタイルの切り替えが可能（詳細写真）） 『カーキ フィールド メカ パワーリザーブ』は、2025年に登場したフィールドウォッチ